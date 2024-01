Mo: media Qatar, ‘nei negoziati Israele non chiede più ad Hamas di lasciare Gaza’

MeteoWeb

Doha, 25 gen. (Adnkronos) – Israele non chiede più alla leadership di Hamas di lasciare la Striscia di Gaza nei negoziati per il cessate il fuoco. Lo ha riferito il quotidiano del Qatar Al-Araby Al Jadeed.

Fonti egiziane hanno riferito inoltre al giornale che i colloqui per un accordo sono a un punto critico a causa della richiesta di Hamas di garantire che venga concordata una fine permanente dei combattimenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.