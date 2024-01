Mo: ministero Sanità, ‘solo 6 ambulanze rimaste operative nella Striscia di Gaza’

MeteoWeb

Gaza, 13 gen. (Adnkronos) – Soltanto sei ambulanze restano operative in tutta la Striscia di Gaza. Lo afferma il ministero della Sanità, aggiungendo attraverso un comunicato stampa che ?stiamo ancora lottando per gestire alcuni servizi essenziali, comprese le unità di terapia intensiva e gli asili nido?.

Nella città meridionale di Rafah, dove sono fuggite centinaia di migliaia di famiglie, le infrastrutture e i servizi sanitari ?sono fragili? e non possono sostenere i bisogni di 1,3 milioni di persone, ha detto ancora il ministero.