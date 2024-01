Mo: Unrwa, ‘oltre un milione di palestinesi affrontano fame catastrofica’

MeteoWeb

Gaza, 23 gen. (Adnkronos) – Più di mezzo milione di persone a Gaza affrontano una fame catastrofica. Lo sostiene l’Agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), secondo cui nella parte settentrionale dell’enclave assediata, pochissimi aiuti sono arrivati ??ai residenti e alle famiglie sfollate, che hanno iniziato a macinare il mangime animale per ottenere farina.

L’Unrwa ha sottolineato che gli intensi combattimenti, i blackout delle comunicazioni e le restrizioni all’accesso hanno ostacolato la capacità dell’organizzazione di ?fornire aiuti in modo sicuro ed efficace?.

