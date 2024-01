Moby, chiuso concordato con Tirrenia Cin: ora gruppo ‘guarda con ottimismo a futuro

MeteoWeb

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Il Gruppo Moby ha appreso oggi con soddisfazione l?emissione del decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione. Il Gruppo guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione”. E’ quanto si legge in una nota.

“Atteso a breve l?ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella di Moby Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l?apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla Compagnia come Sicilia e Isola d?Elba”, conclude la nota.