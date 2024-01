Olimpiadi: Gangwon 2024, Zoe Bianchi e Pietro Rota alfieri azzurri nella cerimonia di chiusura

MeteoWeb

Gangowon, 31 gen. -(Adnkronos) – Saranno Zoe Bianchi e Pietro Rota i portabandiera dell?Italia Team nella cerimonia di chiusura di Gangwon 2024. I due pattinatori, nati entrambi a Milano nel 2009, sfileranno il 1° febbraio (alle 20 coreane), all?Olympic Park di Gangneung assieme agli altri protagonisti azzurri, presenti ancora in Corea del Sud, che hanno contribuito ai successi italiani in questa edizione record dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali.

La coppia danza Bianchi-Rota, alla prima esperienza in categoria junior, ha concluso questi YOG al decimo posto, raccogliendo l?apprezzamento del pubblico coreano. I due ragazzi non ancora quindicenni, che pattinano per l’Accademia del Ghiaccio di San Donato Milanese, rappresentano il futuro del pattinaggio di figura italiano. Gli alfieri giusti per l?Italia Team più vincente nella storia degli YOG Invernali.

