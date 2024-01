Palermo: giovane morto dopo rissa, fermato è accusato di omicidio preterintenzionale

MeteoWeb

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – E’ accusato di omicidio preterintenzionale Andrea Cangemi, il ventenne fermato questa sera per la morte di Frandesco Bacchi, 20 anni, morto dopo la rissa della scorsa notte nella discoteca di Balestrate. Il giovane è crollato dopo un lunghissimo interrogatorio affermando ai avere preso a calci e pugni la vittima ma sottolineando di volerlo “uccidere”. In serata sarà trasferito in carcere.