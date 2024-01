Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, oggi autopsia

MeteoWeb

Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Verrà eseguita oggi pomeriggio, al Policlinico di Palermo, l’autopsia sul copro di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni, morto sabato notte dopo una rissa nei pressi di una discoteca a Balestrate (Palermo). L’esame autoptico dovrà accertare se il ragazzo è morto per i pugni ricevuti o per la caduta a terra. Ieri sera Andrea Cangemi, il 20enne accusato di avere ucciso Bacchi, ha lasciato il carcere per andare agli arresti domiciliari. Il gip Claudio Emanuele Bencivinni ha convalidato il fermo ma ha accolto la richiesta del legale, l’avvocato Bartolo Barrino, dei domiciliari. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale.