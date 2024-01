Palermo: sfonda vetrina profumeria a colpi di casco e di pietre, arrestato

MeteoWeb

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un palermitano per il reato di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. Il tempestivo intervento dei poliziotti del Commissariato di P.S. ?Centro? è “servito per placare l?inusitata violenza con cui un cittadino palermitano, in piena notte, stava percuotendo la vetrata della porta d?ingresso di una profumeria”. Così come ricostruito da una ditta di guardiania privata che ha lanciato l?allarme, il cittadino avrebbe dapprima tentato di sfondare la vetrata a colpi di casco e, successivamente, forse perché non riuscito nell?intento, sarebbe ritornato con una grossa pietra con cui avrebbe proseguito l?opera di effrazione fino a praticare un vistoso foro sulla porta a vetri.

Proprio in questo frangente sarebbe giunta una pattuglia della Polizia di Stato che avrebbe neutralizzato l?aspirante ladro, precludendone l?azione furtiva. I poliziotti del Commissariato di P.S. ?Centro?, con l?ausilio dei colleghi dell?Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno bloccato l?uomo, lo hanno tratto in arresto ed hanno posto sotto sequestro il casco con cui lo stesso aveva cercato di infrangere la vetrata dell?esercizio in prima battuta.

Il titolare del negozio è giunto subito dopo sul luogo ed ha verificato il danneggiamento che però non ha causato alcun ammanco. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall?Autorità Giudiziaria. Indagini sono in corso per stabilire se l?uomo abbia agito da solo o se fosse giunto nei pressi dell?esercizio insieme a complici.