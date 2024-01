Pensioni: Orlando, ‘governo fa cassa su pensionati e rende requisiti più difficili’

MeteoWeb

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una campagna elettorale promettendo l’abolizione della legge Fornero, cioè, se non abbiamo capito male, un miglioramento a favore di chi vuole andare in pensione prima. Purtroppo è avvenuto esattamente il contrario. Già dalla prima legge di bilancio le norme che riguardavano questo argomento andavano nella direzione di un aggravamento delle ipotesi di uscita dal lavoro. Con la nuova legge di bilancio si prosegue in questa direzione”. Così Andrea Orlando del Pd sui social.

“Il peggioramento più significativo riguarda Opzione Donna che, come sapete, è lo strumento attraverso il quale una serie di donne in condizioni di difficoltà lavorative possono accedere alla pensione anticipata. Lo scorso anno già si era distinto tra donne che avevano figli e donne che non avevano figli, quest’anno per tutte, mantenendo quei requisiti preclusivi, c’è uno spostamento di un anno, una posticipazione di un anno rispetto ai requisiti dello scorso anno”.

“Si può discutere se queste norme siano giuste o meno, io penso che non lo siano, penso che ci sia un’iniquità profonda nel colpire le categorie più deboli e comunque sicuramente non quelle più forti. Ma quello che è inconfutabile è che ci troviamo di fronte a una cosa che è esattamente l’opposto di quello che è stato proposto in campagna elettorale. Si diceva che il governo Draghi non aveva fatto abbastanza per superare la Fornero eppure avevamo introdotto alcune attenuanti, alcune compensazioni. Oggi si sono smontate quelle compensazioni, si sono smontate quelle forme di attenuazione. Ecco perché credo che tutti debbano riflettere tra la grande distanza che c’è tra quello che è stato promesso e quello che si sta realizzando oggi. Si fa cassa sui pensionati, si rende più difficile ai lavoratori andare in pensione”.