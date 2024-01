Prescrizione: Pd, ‘approvata? A Del Mastro partito colpo a salve…’

MeteoWeb

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Il Gruppo del Partito Democratico è intervenuto in aula alla Camera per stigmatizzare la scorrettezza istituzionale del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, che, nel mezzo dei lavori parlamentari e in attesa dei pareri del governo, ha rilasciato una nota alle agenzie di stampa in cui dava per approvata la riforma della prescrizione.

Una dichiarazione a ?titolo personale? ha preso le distanze il presidente di turno, Giorgio Mulè, mentre la deputata democratica, Debora Serracchiani, che per prima ha reso noto dell?accaduto, è stata molto dura dicendo ?forse al sottosegretario è partito un colpo a salve?.