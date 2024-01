Regionali: Cappellacci (FI), ‘certo che leader nazionali faranno scelte sagge’

MeteoWeb

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – ?Sulla scelta del candidato alla guida della Sardegna l?ultima parola spetta al tavolo nazionale e sono certo che saranno prese decisioni sagge, nell?interesse della nostra isola?. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna.

?Come sempre – prosegue Cappellacci- ci sarà la massima attenzione all?unità della coalizione che vede i soci fondatori del centrodestra e sono sicuro che ci sarà un proficuo confronto con il territorio per valorizzare le sensibilità ed contributo di tutte le forze civiche e sardiste in campo. Anche in queste ore Forza Italia sta dando il suo contributo di equilibrio, di idee e di proposte programmatiche, mettendo al centro un unico interesse: i sardi?.