Regionali: De Monte (Iv), ‘botte da orbi nel centrodestra’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Botte da orbi nella maggioranza di destra: il ring è la Sardegna. Sulla scelta del candidato presidente di Regione, Fdi e Lega scatenano una rissa, i primi candidando Truzzu, gli altri confermando Solinas. Ripercussioni molto probabili nelle altre Regioni che andranno al voto”. Così Isabella De Monte di Iv su twitter.

“La Sardegna comunque è solo l?ultimo film, il governo Meloni si divide su tutto, in Parlamento e nel Paese. Fa sorridere il solito Tajani, per lui lo scontro in atto è fisiologico”.