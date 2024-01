Riforme: Balboni, ‘sono 7 gli emendamenti della proposta elaborata con Pera’**

MeteoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Sono sette gli emendamenti predisposti sul ddl premierato dal presidente della Commissione affari costituzionali Alberto Balboni e dal senatore Marcello Pera che domani saranno presentati e discussi dai gruppi di maggioranza. “Il numero potrebbe ridursi. Il più lungo è quello di modifica del secondo premier. Sono 4 all’articolo 3 ed uno all’articolo 2 che sostituisce integralmente la lettera b”. Lo annuncia ai giornalisti il presidente Balboni dopo il voto in Aula del Senato del provvedimento sull’Autonomia differenziata.

“Ho ricevuto delega dalla maggioranza di mettere nero su bianco una proposta di emendamenti insieme al presidente Pera, cosa che abbiamo fatto durante il fine settimana, ieri e stamattina. Dobbiamo sottoporli ai gruppi di maggioranza. E’ un processo che durerà ancora qualche giorno”, spiega. Sollecitato ‘svela’ qualche piccolo dettaglio: Sulla norma anti-ribaltone c’è “una proposta di emendamento che riscrive integralmente la lettera b dell’articolo 94, che è modificato dall’articolo 4 del ddl, quella sul secondo premier. C’è un’ipotesi di aggiustamento di questa norma, per salvaguardare che non si debba per forza andare alle urne in casi eccezionali ed anche per garantire il ruolo che deve avere un premier che non dobbiamo mai dimenticare è eletto dai cittadini. Una via di mezzo con il simul, dunque. Vi piacerà perché lo ho scritto io”. Saranno ben accette proposte emendative dalle opposizioni “e le accoglieremo se migliorative”, precisa.

La scadenza per la presentazione degli emendamenti slitterà dal 29 gennaio di qualche giorno. Il giorno lo deciderà l’ufficio di presidenza sentiti i capigruppo di maggioranza ed opposizione, “come abbiamo sempre fatto cercando una data condivisa”, dopo gli ultimi interventi in programma in Commissione affari costituzionali: stasera Stefano Patuanelli (M5s), domani Francesco Boccia (Pd), quindi le repliche del ministro per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente Balboni ed il voto al testo base.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.