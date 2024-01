MeteoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Meloni dice non farò la fine di Renzi. Per ora non ha fatto nemmeno l’inizio, perchè ancora la riforma non c’è. E comunque se perde il referendum, Meloni va a casa. Puoi dire quello che vuoi ma se perdi, vai a casa”. Così Matteo Renzi a Avanti Popolo su Rai3.