Riva: Lai (Pd), ‘P. Chigi riconosca funerali di Stato’

MeteoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Gigi Riva è stato una di quelle personalità che hanno reso particolari servizi alla Patria e hanno illustrato la Nazione italiana, come recita la norma, nel campo del lavoro, dello sport e delle attività sociali. In queste ore milioni di persone stanno vivendo la morte di Gigi Riva con autentico dolore come ha avuto modo di rappresentare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché ‘i suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l’affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio'”. Lo dichiara il deputato sardo del Pd, Silvio Lai.

“Per questo – conclude l’esponente dem – mi associo alla proposta di Roberto Morassut e chiedo che la Presidenza del Consiglio, com’è nelle sue facoltà, riconosca i funerali di Stato per Gigi Riva”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.