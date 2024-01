Riva: Spalletti, ‘supereroe silenzioso e discreto’

MeteoWeb

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “Vedere gioire i suoi compagni quando era calciatore o i suoi ragazzi da dirigente era per lui il vero momento di trionfo. Il riflettore più luminoso che accettava su se stesso era quello degli occhi felici della sua gente. Gigi Riva ha sempre lavorato pensando di far star bene gli altri prima che se stesso. È stato un supereroe silenzioso e discreto”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti ricorda Gigi Riva, scomparso oggi all’età di 79 anni. “Per una persona così taciturna più bel soprannome non poteva esserci: Rombo di tuono. Perché il suo calcio e la sua forza morale sapevano comunicare più di mille parole”, aggiunge Spalletti a Mediaset da Riad dove ha seguito la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter.