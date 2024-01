Riva: Tardelli, ‘sei sempre stato il mio mito’

MeteoWeb

Roma, 22 gen. – (Adnkronos) – “Da solo, davanti allo specchio della mia cameretta, immaginavo di essere nel tunnel che porta al campo. Sussurravo i nomi della mia squadra ideale, come fa lo speaker allo stadio. Tra questi, con rispetto, pronunciavo il tuo: Riva. Sei sempre stato il mio mito, come calciatore e come uomo. Ho imparato a giocare di sinistro perché volevo somigliarti, ma non ci sono riuscito. Ciao Gigi”. Il campione del mondo del 1982 Marco Tardelli, sui suoi account social, ricorda così Gigi Riva, scomparso oggi all’età di 79 anni.