Roma, 07 gen. – (Adnkronos) – Un ragazzo, 21 anni italiano, è stato trovato a bordo di un?auto ferma in via Lecce nei Marsi, a Castelverde, colpito da più fendenti, forse cocci di bottiglia. È successo alle 17 vedi oggi. Trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata, è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti.