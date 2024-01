Russia: Isw, ‘Mosca in trattative con Repubblica Centrafricana per ospitare base militare’

MeteoWeb

Mosca, 19 gen. (Adnkronos) – Mosca è in trattative con la Repubblica Centrafricana per ospitare una base militare russa nel paese, con l?obiettivo di esercitare ulteriore influenza nella regione. Lo scrive l?Istituto per lo studio della guerra (Isw), precisando che “il Cremlino continua gli sforzi per espandere l’influenza della Russia in Africa attraverso l’Africa Corps controllato dal Ministero della Difesa russo e sta probabilmente tentando di espandere le operazioni dell’Africa Corps in Niger, Burkina Faso, Mali e Repubblica Centrafricana”.

Fidel Ngouandika, consigliere del presidente della Repubblica centrafricana, ha confermato l’intenzione del paese africano di ospitare una presenza militare russa nella regione. “Il governo ha già fornito un appezzamento di terreno a Berengo, un luogo a 80 chilometri a ovest della capitale del paese, Bangui”, ha detto Ngouandika alla Tass, aggiungendo che le infrastrutture esistenti consentono il dispiegamento di 10.000 soldati russi nel paese. Secondo l’Isw, i due paesi devono ancora definire la dimensione del potenziale contingente russo nella Repubblica Centrafricana e la data del suo arrivo.