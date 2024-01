MeteoWeb

Roma, 23 gen (Adnkronos) – La segreteria del Pd Elly Schlein interverrà domani al Question time alla Camera per chiedere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni quali azioni stia mettendo in campo il governo per superare le drammatiche difficoltà degli ospedali dovute alla carenza di personale.

