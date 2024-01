Sardegna: Zedda, ‘con centrodestra unito potrei ripensare a candidatura’

MeteoWeb

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Io sono convinta che in Sardegna si debba cambiare. Niente di personale, ma l’azione di governo di Solinas è stata troppo solitaria e lenta. Per questo ho lasciato la giunta oltre un anno fa. E per questo sono andata avanti con la mia candidatura a governatrice in questi mesi”. Lo spiega Alessandra Zedda, fino al 2022 vicepresidente di Christian Solinas in Sardegna e terza candidata alla presidenza del centrodestra in un’intervista al Corriere della Sera. Ora però c’è un candidato Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia, sostenuto dal suo partito cioè Forza Italia. “D’accordo – riconosce -, ma nel frattempo il mio progetto ha preso forma. E ora non rispondo solo per me, ma per l’intera Anima di Sardegna: il gruppo che mi sostiene e che oggi è la lista che mi candida alla presidenza. Abbiamo appena depositato il simbolo”.

Zedda precisa tuttavia che potrebbe pensare a ritirare la sua candidatura “in caso di ritrovata unità del centrodestra, naturalmente ci penserei. Se ci fosse unità della coalizione, un valore indiscutibile, sarei aperta all’ipotesi di rinunciare. Io non cerco incarichi qui o a Roma. Con una metafora, non voglio il reddito di cittadinanza, voglio il lavoro: voglio che ci si impegni davvero per la Sardegna”, conclude.