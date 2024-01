Sci: Cdm, Odermatt vince la discesa di Wengen e Paris terzo**

MeteoWeb

Wengen, 13 gen. – (Adnkronos) – Marco Odermatt vince la discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero si impone con il tempo di 2’25″64 precedendo il francese Cyprien Sarrazin (2’26″23) e l’azzurro Dominik Paris (2’27″56). Quarto posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (2’27″84) che si lascia alle spalle l’austriaco Vincent Kriechmayr (2’28″13) e i transalpini Adrien Theaux (2’28″19) e Nils Allegre (2’28″36). In top ten per l’Italia anche Mattia Casse (2’28″63) decimo.