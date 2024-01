Sci: Cdm, Shiffrin dà forfait per le gare di Altenmarkt-Zauchensee

MeteoWeb

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – La leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin non sarà al cancelletto di partenza per le gare del prossimo fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee, dove sono in programma due superg e una discesa dal 12 al 14 gennaio. A dare l’annuncio la stessa 28enne statunitense sui suoi profili social. “Purtroppo non mi sono ancora ripresa del tutto dalla forma di raffreddore degli ultimi giorni. Con il team abbiamo quindi deciso di saltare Altenmarkt-Zauchensee per ricaricare le batterie ed essere pronta per le gare di Flachau, Jasna, Cortina e Plan de Corones”.