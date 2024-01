Sicilia: Ars approva la finanziaria

MeteoWeb

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – L’Assemblea regionale siciliana ha approvato, dopo una maratona notturna interrotta solo per poche ore, il disegno di legge di stabilità per il 2024. I voti favorevoli sono stati 39e quelli contrari 23. Disco verde anche al maxi-emendamento finale messo a punto dal governo con gli input di maggioranza e opposizione: un lungo elenco di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni, unito a numerose norme ordinamentali senza previsioni di spesa.

La seduta, dopo l’approvazione della finanziaria, è stata sospesa per consentire al governo di riunirsi per approvare la modifica del bilancio, poi si ritornerà in aula per la votazione del documento contabile.