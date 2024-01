Spazio: Meloni a Villadei, ‘ambasciatori cucina italiana’ e lui ribatte ‘miglior quarantena storia astronauti’**

MeteoWeb

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “So che durante la quarantena avete mangiato e mangerete italiano e anche di questo vogliamo ringraziarvi: grazie di aver accettato di essere ambasciatori della candidatura della cucina italiana a patrimonio materiale dell’Unesco, portare in orbita la cucina italiana ci consente una valorizzazione assoluta di una grande eccellenza italiana”. Così la premier Giorgia Meloni parlando in collegamento dal Colosseo con il colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, a bordo della ISS per la missione Axiom Space 3. Immediata e divertita la replica di Villadei: “Alimentarci con solo cibo e ricette italiane è stato un modo straordinario di accompagnare il decollo dell’equipaggio e ha reso la nostra la miglior quarantena della storia delle quarantene degli astronauti…”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.