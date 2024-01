MeteoWeb

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Ho depositato oggi un?interrogazione al Ministro per lo sport Abodi, per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare per agire concretamente, per quanto di competenza, contro il fenomeno di manifestazioni e organizzazioni neofasciste nello sport e nelle tifoserie”. Lo scrive sui sociale il deputato del Pd Mauro Berruto.