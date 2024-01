Strage Borsellino: Natoli, ‘sui Buscemi narrati come fatti veri mere ipotesi’

MeteoWeb

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – “Sono stati narrati come fatti veri quelle che erano soltanto mere ipotesi investigative se non addirittura dei semplici sospetti. Tanto è vero che tali ipotesi investigative non si sono mai tradotte in una imputazione dei fratelli Buscemi. E’ stata un’opera di destrutturazione storica”. E’ la denuncia dell’ex pm Gioacchino Natoli nella sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. L’ex componente del pool antimafia di Giovanni Falcone ha parlato in particolare della vicenda dei fratelli imprenditori Buscemi su cui aveva indagato nel 1992.

