Teatro Roma: Mollicone (FdI), ‘sono state dette falsità, non c’è stato alcun blitz’

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Sulla vicenda del Teatro di Roma sono state dette cose false. Non c?è stato alcun blitz: il CdA di sabato è stato convocato e poi sconvocato all?unanimità dal presidente Siciliano, poi ripreso dal vicepresidente, gli organi di vigilanza hanno garantito la legittimità della nomina”. Lo ha detto Federico Mollicone (FdI), presidente della commissione Cultura della Camera, a Radio Giornale Radio.

“La ricostruzione dei giornali è fantasiosa. Non c?era un accordo con il sindaco Gualtieri su un altro nome. È tutto falso. La scelta del nome è arrivata da una commissione composta da ministero, regione e comune. La sinistra non ha ancora elaborato il lutto della sconfitta di un anno fa. L?egemonia culturale la lasciamo a loro, a noi piace la sintesi?, ha aggiunto.

