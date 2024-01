MeteoWeb

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Termina al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne ligure, numero 41 del mondo, cede all’australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp e del seeding, con il netto punteggio di 6-3, 6-0, 6-3 in poco più di due ore di gioco.