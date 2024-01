Tennis: Australian Open, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

MeteoWeb

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale nel tabellone del doppio all’Australian Open. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno battuto nei quarti per 7-5, 6-4, in poco più di un’ora e mezza di partita, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottave teste di serie.

Prossimo ostacolo un’altra coppia tedesca, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che anno avuto la meglio per 6-4, 7-6 (7-3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding. Per entrambi i tedeschi si tratta di una prima volta in assoluto agli Australian Open come coppia (con altri compagni non erano mai andati oltre il secondo turno: Hanfman nel 2021, Koepfer nel 2021 e nel 2022).

Bolelli-Vavassori sono la seconda coppia azzurra capace di arrivare così avanti a Melbourne dopo Bolelli/Fognini che ci riuscirono nel 2013 e di nuovo nel 2015, l’anno dello storico trionfo. Ed è la 12esima semifinale per una coppia tutta italiana al penultimo atto di uno Slam, la 14esima con un italiano in campo.

