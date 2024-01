Tennis: Australian Open, ucraina Yastremska in semifinale

MeteoWeb

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Dayana Yastremska avanza in semifinale all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La 23enne ucraina, numero 93 del mondo, super la 19enne ceca Linda Noskova, numero 50 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e venti minuti. Yastremska affronterà domani in semifinale la vincente del match tra la 21enne cinese Qinwen Zheng, numero 15 del mondo e 12 del seeding, e la 25enne russa Anna Kalinskaya, numero 75 Wta.

