Tennis: Vagnozzi, ‘l’obiettivo di Sinner è diventare il numero 1, per gli Slam serve lavoro’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “L?obiettivo di Jannik è di arrivare al numero 1 al mondo. Vincere gli Slam? Questo arriva solo attraverso il lavoro”. Lo dice, intervistato da “Repubblica”, uno dei due coach di Sinner, Simone Vagnozzi, in vista del primo torneo Sllam dell’anno, in Australia. “Penso stia trovando il modo ideale di giocare, lo sta ancora ‘abitando’. Naturalmente si possono migliorare ancora tanti aspetti. Quello che fa adesso può diventare ancora più efficace. Noi lo vogliamo senza punti deboli, però facendo in modo che sia sempre uno che tira forte, così da mettere l?avversario in difficoltà. C?è anche la parte tattica: prima Jannik giocava solo in un modo. Adesso si adatta, sa quando spingere o fare il back, o il lungolinea oppure arrotare. E anche le volée. Ora riesce a leggere meglio tutto”.

Per il 2024 “il piano è consolidare quanto già fatto: dunque chiudere l?anno tra i top five, restare a quel livello lì. Perché poi, quando hai quello standard di gioco lì, puoi mirare ad altro e qualcosa ci scappa. Sì, parliamo degli Slam”.