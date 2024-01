Tim: Pd, ‘governo consegna asset a privato estero, renda conto in Parlamento’**

MeteoWeb

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha autorizzato la cessione della rete TIM al fondo infrastrutturale americano KKR, rinunciando all?attivazione del golden power. È una decisione di enorme portata, che consegna ad un soggetto privato estero il controllo della rete di telecomunicazioni, un asset strategico di fondamentale importanza per l?Italia. È indispensabile che il governo renda conto al più presto di fronte al Parlamento sui termini dell?operazione, a partire dagli strumenti previsti per tutelare gli interessi nazionali e su come si intende salvaguardare i livelli occupazionali e gli investimenti sulla rete”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, su twitter.