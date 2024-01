Ucraina: tour Zelensky nei Baltici, Tallinn promette 1,2 miliardi di euro

MeteoWeb

Tallinn, 11 dic. (Adnkronos) – Il presidente estone Alar Karis si è impegnato a stanziare 1,2 miliardi di euro per Kiev fino al 2027, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Estonia come parte del suo viaggio nel Baltico. L?Estonia, la Lituania e la Lettonia sono stati tra i più convinti sostenitori di Kiev contro l?aggressione russa, impegnandosi con la quota più alta di prodotto interno lordo di tutti gli alleati.

Il capo di stato dell’Ucraina è arrivato a Tallinn oggi come seconda tappa del suo tour. Ieri Zelensky era in Lituania, dove il governo si è impegnato con Kiev per quasi 220 milioni di dollari per i prossimi tre anni.

Durante una conferenza stampa congiunta con Zelensky, Karis ha invitato l?Ue ad aumentare il suo sostegno militare all?Ucraina mentre il paese entra nel terzo anno di guerra con la Russia. “L’Ucraina ha bisogno di armi più numerose e migliori. La capacità dell’industria militare dell’Ue deve essere aumentata in modo che l’Ucraina ottenga ciò di cui ha bisogno, non domani, ma oggi”, ha detto Karis.