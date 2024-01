MeteoWeb

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Lollobrigida non ha visto le foto” di Ilaria Salis ieri in tribunale? “Lui non le avrà viste, ma tutta Europa sì”. Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera.

