Vaticano: per broker Torzi domani udienza preliminare a Milano

MeteoWeb

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Domani per il broker Gianluigi Torzi, fermato ieri a Dubai, inizia l’udienza preliminare davanti al gup di Milano Patrizia Nobile nel procedimento milanese che lo vede imputato, assieme ad altri, e che ipotizza una serie di operazioni sospette per alterare il prezzo delle azioni di Aedes Siiq, società di investimento immobiliare quotata alla Borsa di Milano.

L’udienza di domani, in cui la pubblica accusa è rappresentata dal pm Stefano Civardi, arriva a circa un anno dalla decisione della Cassazione che aveva dato l’ok all’arresto, fermo del latitante eseguito nel pomeriggio di ieri a Dubai. La procura meneghina non conosce l’esistenza di altri provvedimenti a carico dell’ex broker che la prossima settimana è anche ‘atteso’ davanti alla gup Lorenza Pasquinelli per la presunta truffa ai danni della Cesare Pozzo.