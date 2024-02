Agricoltura: Boccia, ‘Governo finora ha ignorato settore’

MeteoWeb

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Quando ne abbiamo discusso e abbiamo presentato, nella manovra, emendamenti a prima firma Pd per mantenere l?esenzione Irpef il Governo ha detto no perché riteneva il dossier agricolo secondario. Questa è la verità. Ora la destra sotto la spinta dei trattori si preoccupa e si affretta a cercare risorse per un settore fino ad ora ignorato?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Omnibus su La7.

