Agricoltura: Lega, rispondere a proteste, maggioranza sostenga nostre proposte**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “La Lega non lascerà soli gli agricoltori. Abbiamo già presentato diverse proposte per andare incontro ad un settore penalizzato e vessato continuamente dalle scelte scellerate dell?Europa. Contiamo di poter fornire al più presto risposte concrete e sono convinto che anche le altre forze di governo ci seguano in questo percorso. In ballo ci sono migliaia di famiglie e lavoratori e la tutela dell?eccellenza dei nostri prodotti agricoli”. Lo sottolinea un comunicato della Lega.

