Atletica: Assoluti, Fabbri e Diaz ad Ancona da leader mondiali

MeteoWeb

Ancona, 15 feb. – (Adnkronos) – Il braccio di ferro tra i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, il volo di Mattia Furlani e Andy Diaz, il talento di Pietro Arese e Lorenzo Simonelli, la motivazione del campione d?Europa Samuele Ceccarelli: sono i temi principali dei Campionati Italiani Assoluti indoor di sabato e domenica ad Ancona, edizione numero 55. Ecco gara per gara la presentazione delle sfide maschili.

Nello sprint è iscritto Lorenzo Simonelli (Esercito), migliore dell?anno dall?alto del suo 6.59 sempre ad Ancona al Memorial Giovannini, ma è probabile che si concentri soltanto sui ?suoi? 60 ostacoli in programma il giorno prima, sabato. Nella velocità pura è il momento di ritrovare brillantezza per il campione europeo Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro) che può lasciarsi trasportare dal ricordo della passata edizione, dove tutto cominciò: la vittoria ad Ancona su Jacobs fu il preludio del trionfo continentale di Istanbul. Dopo il 6.65 di Dortmund, 6.73 di Ostrava e 6.75 di Parigi è il primo a volere fortemente una sterzata.

Il parterre include Chituru Ali (Fiamme Gialle) rientrato con 6.63, Marco Ricci (Esercito) sceso a 6.65, Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena) accreditato di 6.67, mentre è di oggi la rinuncia dell?argento mondiale della 4×100 Roberto Rigali (Carabinieri). Non c?è un dominatore nella stagione nei 400: Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano) condividono il miglior crono di 47.09, ma può succedere di tutto, considerata la presenza dei vari Edoardo Scotti (Carabinieri), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), il tricolore indoor Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946). In una parola: equilibrio.

Per qualche giorno, o addirittura per poche ore, sono stati padroni del record italiano dei 1500. Pietro Arese e Federico Riva, mezzofondisti delle Fiamme Gialle, si ritrovano ad Ancona in una gara che certamente sarà meno tirata e più tattica rispetto ai meeting: 3:37.03 di Arese a Padova, 3:36.74 di Riva a Miramas, tempi superati dal 3:35.63 di Ossama Meslek (Esercito) qui assente. Un confronto tricolore che potrebbe ripetersi anche nei 3000, dove invece Arese è il nuovo primatista a tutti gli effetti, forte del 7:38.42 con cui a Metz ha aggiornato il record italiano di Genny Di Napoli che resisteva da ventisette anni.

Della partita anche Francesco Guerra (Carabinieri). Negli 800 metri mancheranno il padrone di casa Simone Barontini (Fiamme Azzurre) e il tricolore uscente Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro): l?uomo di riferimento diventa quindi Francesco Pernici (Fiamme Gialle) che proprio domenica, nel giorno della gara, compirà ventuno anni e proverà a regalarsi il primo titolo assoluto. Al via anche Francesco Conti (Atl. Imola Sacmi Avis).

Negli ostacoli Simonelli (Esercito) non può definirsi una sorpresa, per chi ha seguito il suo percorso giovanile. Ma vederlo così sicuro, nella corsia accanto al primatista del mondo Grant Holloway al meeting di Liévin, dà la cifra di quanto sia maturato il ventunenne romano, quest?anno al record italiano di 7.50 a Lodz, poi 7.56 a Torun e un?accoppiata da 7.51 e 7.52 tra batteria e finale in Francia. Nei 60hs di Ancona incontra l?esperienza di Hassane Fofana (Fiamme Oro) e la gioventù del diciottenne Matteo Togni (Bergamo Stars), che un primato gliel?ha tolto, quello U20 con gli ostacoli dei grandi (7.79).

È il primatista europeo U20: dirlo fa sempre un certo effetto. La stella nascente d?Europa Mattia Furlani (Fiamme Oro) non vede l?ora di decollare nel lungo sulla pedana indoor di Ancona, dopo aver dato avvio alla propria stagione con l?8,08 nel lungo a Stoccolma. Nella sua bacheca vuole far brillare anche il primo titolo italiano assoluto, dopo i numerosi trionfi nelle categorie giovanili. C?è curiosità per la sua misura, e anche per la presenza di un altro talentuoso lunghista, Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946), quindici anni, tre in meno di Furlani, in grado di portarsi a 7,62 da allievo la scorsa settimana al PalaCasali nella rassegna tricolore U18. Generazione futuro. Triplo con il leader mondiale stagionale Andy Diaz, alla prima uscita in maglia Fiamme Gialle: 17,61 a Torun per il due volte vincitore della Diamond League, occhio al record italiano indoor di 17,73 che appartiene al suo coach Fabrizio Donato dal 2011. Emmanuel Ihemeje (Aeronautica) e Tobia Bocchi (Carabinieri) gli altri azzurri in pedana. Più su di tutti, nell?alto del 2024, c?è Manuel Lando (Aeronautica) con il 2,24 siglato ad Ancona di fronte al murales dedicato a Gimbo Tamberi: può giocarsi il titolo con Marco Fassinotti (Aeronautica) e il campione in carica Stefano Sottile (Fiamme Azzurre). Asta con il campione europeo U20 Simone Bertelli (Fiamme Gialle) appena salito a 5,55 nell?evento tricolore U23. Dovrà vedersela con Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) e Federico Bonanni (Studentesca Milardi Rieti).

Nel peso che meraviglia, Leo e Zane! L?amicizia li unisce, la rivalità li stimola. È fragoroso il 22,37 dell?argento mondiale Leonardo Fabbri (Aeronautica) nel peso di Liévin, sesto di sempre al mondo indoor, secondo europeo della storia al coperto, migliore misura in assoluto dell?anno quando mancano ormai due settimane ai Mondiali indoor di Glasgow. Non sembra neanche più impossibile il record europeo indoor di Ulf Timmermann, 22,55 nel 1989. E che dire di Zane Weir (Fiamme Gialle), campione europeo indoor in carica, 22,44 all?aperto nello scorso settembre, quest?anno già a 21,84, terza misura al mondo. Due gemme. Agli Assoluti indoor c?è soltanto da divertirsi.

Ha già vinto sei titoli indoor nei 5000 di marcia. Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) ha l?ambizione di aumentare il proprio bottino tricolore sulla pista di Ancona, testandosi sui ritmi veloci al rientro dal raduno azzurro in Spagna, dove ha pure centrato il successo nella 10 km di Guadix. In gara, tra gli altri, anche Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Andrea Cosi (Carabinieri). Niente eptathlon per Dario Dester (Carabinieri) che si cimenterà soltanto nell?asta. Va alla ricerca del bis tricolore indoor Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle), al personale di 5806 punti ad Aubiére. Dal podio della passata edizione tornano anche Andrea Cerrato (Atl. Fossano ?75) e Lorenzo Modugno (Polisportiva Triveneto Trieste).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.