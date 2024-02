Atletica: il 15enne Inzoli vola a 7,62 nel lungo

MeteoWeb

Ancona, 10 feb. – (Adnkronos) – Vola sempre più lontano il giovanissimo Daniele Inzoli nel lungo. C?è subito un record nei Campionati italiani allievi indoor di Ancona, anzi due: il quindicenne milanese atterra a 7,62 con il terzo tentativo, dopo aver già saltato 7,58 al primo turno. È la migliore prestazione italiana under 18 al coperto incrementata di dieci centimetri, un altro primato tolto dopo 23 anni a Andrew Howe che lo deteneva con 7,52 (il 4 febbraio 2001 ad Ancona) e che nella scorsa stagione con 7,61 si era già visto sfilare dal lombardo il limite outdoor della categoria under 16, quella dei cadetti.

Sulla pedana del PalaCasali il talento dell?Atletica Riccardi Milano 1946 riesce quindi ad aggiungere un centimetro al personale, in una mattinata che lo vede impegnato anche nei turni eliminatori dei 60 metri. Undici titoli da assegnare nella prima giornata dei Campionati italiani allievi indoor di Ancona.

