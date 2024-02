Autonomia: Ciriani, ‘proteste Pd? E’ processo alle intenzioni’

MeteoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “E’ un processo alle intenzioni. Al Senato abbiamo discusso a lungo, con decine e decine di audizioni e credo che lo stesso farà la Camera. Quindi lamentarsi già adesso di qualcosa che non è ancora accaduto si potrebbe appunto catalogare alla voce ‘processo alle intenzioni'”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della capigruppo alla Camera sulle critiche del Pd alla calendarizzazione dell’autonomia ad aprile dell’aula di Montecitorio. “Non soffocheremo il dibattito in nessun modo”, assicura Ciriani. Ci sarà spazio per modifiche al testo? Chiedono i cronisti: “Il testo uscito dal Senato è molto approfondito, poi vedremo, lasciamo lavorare la commissione”.

