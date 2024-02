Bergamo: furto d?auto e riciclaggio, carrozziere denunciato

MeteoWeb

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Grumello del Monte, nella bergamasca, hanno denunciato a piede libero un carrozziere di 62 anni ritenuto responsabile di aver rubato un?auto per montare dei pezzi di carrozzeria su un?altra vettura, di proprietà di un parente.

Le indagini sono scattate il 7 febbraio scorso, quando è stato denunciato il furto di una Fiat 500 avvenuto a Bergamo. I carabinieri hanno localizzato l?auto all?interno di un capannone situato a Grumello del Monte, risultato di proprietà di un carrozziere residente nella zona. Intervenuti sul posto, i militari hanno scoperto all’interno del capannone l’auto rubata, priva di targhe e documenti, con accanto una vettura della stessa marca e modello, priva di diverse parti di carrozzeria.

L’uomo ha ammesso subito le sue responsabilità, spiegando anche di aver distrutto le targhe e i documenti per renderla non più rintracciabile dalle forze di polizia. I carabinieri stanno accertando l?attendibilità delle sue dichiarazioni, perché non è da escludere che il furto possa essere stato commissionato ad un soggetto terzo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e il 62enne, con precedenti specifici, è stato deferito in stato di libertà all?Autorità giudiziaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.