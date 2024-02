Biathlon: Mondiali, Vittozzi argento nella mass start è la quarta medaglia, oro Braisaz-Bouchet

MeteoWeb

Nove Mesto, 18 feb. (Adnkronos) – La campionessa olimpica di mass start Justine Braisaz-Bouchet ha conquistato il titolo mondiale della disciplina nell’ultima giornata dei campionati mondiali di biathlon a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. La Braisaz-Bouchet ha completato la gara di 12,5 chilometri in 34 minuti e 37,2 secondi con un tiro pulito. Il suo risultato significa che la Francia ha vinto tre medaglie d’oro su quattro nelle gare individuali femminili, mentre la nazione ha vinto anche la staffetta femminile e le due staffette miste. Seconda l’italiana Lisa Vittozzi, unica atleta a spezzare il dominio francese nelle gare femminili e a conquistare il titolo mondiale nella 15 km, con quattro medaglie complessive, di cui tre individuali, mentre il bronzo è andato sempre alla Francia grazie a Lou Jeanmonnot. Julia Simon, che ha vinto l’oro nelle gare sprint e inseguimento, è stata insolitamente negligente sul poligono di tiro e ha mancato tre bersagli, arrivando quarta.

La Francia finirà i campionati del mondo in testa al medagliere, con sei ori, un argento e cinque bronzi. La partenza in linea maschile di 15 km concluderà i conti a Nove Mesto. La stella norvegese Johannes Thingnes Bø avrà l’ultima possibilità in questa stagione di assicurarsi la ventesima medaglia d’oro da record ai campionati del mondo. Il norvegese Ole Einar Bjørndalen è l’attuale detentore del record.

