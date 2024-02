Calcio: Allegri, ‘Vlahovic torna con il Verona, domani gioca Milik e uno tra Chiesa e Yildiz’

MeteoWeb

Torino, 11 feb. – (Adnkronos) – “Vlahovic non ha niente di particolare, ha un affaticamento all’adduttore, dovrebbe essere a disposizione con il Verona”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese. “Domani avremo quattro attaccanti, porteremo Cerri dalla Next Gen. Chiesa sta bene come Yildiz e lo stesso Milik, domattina deciderò chi giocherà tra Yildiz e Chiesa”, aggiunge Allegri.

