Calcio: Baldanzi, ‘i Friedkin mi hanno voluto fortemente, onorato di essere alla Roma’

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per aver creduto fortemente in me e per aver fatto tutto il possibile per portarmi alla Roma: mi sono sentito onorato dell?interesse che questa società e l?allenatore hanno mostrato nei miei confronti e spero di riuscire a ripagare tanta fiducia”. Queste le prime parole di Tommaso Baldanzi da giocatore della Roma. “Allenandomi con grandi campioni avrò molto da osservare e da imparare. Non vedo l?ora che arrivi lunedì per respirare l?atmosfera del mio nuovo stadio. Da parte mia ce la metterò tutta per contribuire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte a noi”, aggiunge il ventenne attaccante ala tv ufficiale del club giallorosso.

