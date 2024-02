MeteoWeb

Manchester, 10 feb. -(Adnkronos) – Il Manchester City batte 2-0 l?Everton in un match della 24/a giornata della Premier League e si porta in testa alla classifica. A decidere la sfida dell’Etihad Stadium di Manchester è la doppietta di Erling Haaland a segno al 71? e all?85?. I citizens si portano a quota 52 punti in classifica, uno in più del Liverpool.

