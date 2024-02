MeteoWeb

Rennes, 22 feb. – (Adnkronos) – Il Milan avanza agli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri perdono 3-2 al Roazhon Park contro il Rennes ma passano il turno in virtù del successo per 3-0 di una settimana fa al Meazza. Per i francesi tripletta di Bourigeaud, a segno all’11’ e al 54′ e al 68′ su rigore. Per la squadra di Pioli in gol Jovic al 22′ e Leao al 58′.

