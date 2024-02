MeteoWeb

Napoli, 16 feb. – (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani pomeriggio al Maradona contro il Genoa. Il 25enne nigeriano rientrato dagli impegni con la propria Nazionale oggi ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo a Castelvolturno, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.