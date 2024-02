MeteoWeb

Genova, 11 feb. – (Adnkronos) – L’Atalanta batte 4-1 il Genoa in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di De Ketelaere al 22′, Koopmeiners al 55′, Zappacosta al 100′ e Touré al 103′ le reti nerazzurre, momentaneo pari al 51′ di Malinovksyi. In classifica i bergamaschi allungano al 4° posto con 42 punti a +3 sul Bologna, mentre i liguri restano in 12/a posizione a quota 29.

