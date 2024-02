Calcio: udienza su ricorso Sampdoria, striscione tifosi davanti tribunale Milano

MeteoWeb

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – ‘Giù le mani dalla Sampdoria’ e cori contro Gianluigi Vidal (l’ex trustee) sono stati scanditi, stamane, da qualche decina di tifosi blucerchiati davanti al Palazzo di giustizia di Milano mentre al secondo piano venivano celebrate le due udienze, davanti alla giudice Daniela Marconi, specializzata in materia d?impresa del Tribunale di Milano, sui ricorsi presentati per ottenere “il sequestro di azioni, obbligazioni convertibili, marchi e altri asset di Blucerchiati spa, controllante di U.C. Sampdoria”. Il giudice ha ordinato un rinvio al 13 marzo con l’obiettivo di trovare, nel frattempo, un accordo tra le parti.

“Usciamo dalle udienze odierne con la serenità che abbiamo sempre manifestato in merito alla questione – ha commentato, in una nota, Matteo Manfredi, azionista di riferimento del club blucerchiato -. Affronteremo i prossimi passi nel solo interesse della Sampdoria e nella tutela della sua storia e dei suoi tifosi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.